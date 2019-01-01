الشرطة البريطانية تكشف هوية منفذ هجوم لندن أمس

جهينة نيوز:

أعلنت الشرطة البريطانية أن اسم الرجل الذي قتل شخصين طعنا في لندن امس الجمعة فيما وصفته السلطات بأنه هجوم إرهابي هو عثمان خان البالغ من العمر 28 عاما والذي سبق إدانته بارتكاب جرائم إرهابية وأفرج عنه من السجن العام الماضي.

وقال نيل باسو قائد شرطة مكافحة الإرهاب ببريطانيا في بيان إن "هذا الشخص كان معروفا للسلطات وأدين في 2012 في جرائم إرهابية".

وأضاف البيان: "أفرج عنه من السجن في كانون الاول 2018 بشروط وبوضوح فإن أحد نقاط التحقيق الرئيسية الآن هو تحديد كيف تمكن من تنفيذ هذا الهجوم".

وكانت الشرطة البريطانية أعلنت امس الجمعة أن رجلا يرتدي حزاما ناسفا زائفا كان قد طعن عددا من الأشخاص بالقرب من جسر لندن قبل أن يطرحه المارة أرضا.

وأعلن رئيس قسم محاربة الإرهاب التابع لشرطة لندن، نيل باسو، أن المشتبه فيه بحادثة جسر لندن قتل على الفور، موضحا أنه كان يثبت على جسده مجسما يشبه العبوة الناسفة، وأن الحادث يعتبر هجوما إرهابيا.

كما أعلنت رئيسة الشرطة البريطانية، سكوتلاند يارد، كريسيدا ديك امس أن اثنين من المصابين الخمسة في هجوم جسر لندن قد لقيا مصرعهما.

وقالت ديك في مؤتمر صحفي: "المشتبه به الذي قتلته الشرطة بالرصاص وكذلك اثنان من الجرحى لقوا مصرعهم، و ثلاثة من المصابين يتلقوا المساعدة في المستشفى".

​وكان جسر لندن مسرحا لهجوم في حزيران عام 2017 عندما قاد ثلاثة مسلحين سيارة فان وصدموا مارة ثم هاجموا أشخاصا في المنطقة، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 48 آخرين على الأقل.