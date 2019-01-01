فنزويلا تأمر بتعبئة الجيش لمواجهة أعمال استفزازية أمريكية "محتملة"

جهينة نيوز:

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو امس الجمعة، انه أصدر أمر بتعبئة وحدات الجيش على خلفية حصوله على معلومات تشير إلى أن كولومبيا والقيادة الجنوبية للولايات المتحدة تعدان لإعمال استفزازية على الحدود مع بلاده.

وقال مادورو خلال اجتماع مع عمال النقل، بث على "تويتر": "لدي معلومات تفيد بأن السلطات الكولومبية والقيادة الجنوبية للجيش الأمريكي، تعدان لاستفزاز آخر على الحدود بين فنزويلا وكولومبيا. ينبغي على كافة أفراد القوات المسلحة البوليفارية أن تكون على أهبة الاستعداد القتالي".

وأضاف الرئيس أن الهدف من الاستفزازات التي تعد على الحدود مع بلاده، لجذب الانتباه عن الاحتجاجات التي تجري في كولومبيا.

وتشهد فنزويلا، منذ كانون الثاني الماضي، أزمة سياسية حادة، إثر إعلان رئيس البرلمان، خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

وأعلنت الولايات المتحدة اعترافها بغوايدو مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم القيام بأعمال عنف ضد المعارضة. فيما أعلن مادورو، أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفا رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة".

ودعمت روسيا والصين وتركيا وعدد من الدول الأخرى مادورو كرئيس شرعي للبلاد.