أبراج السبت 30 تشرين ثاني مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ٣٠/ ١١: لطيق، قنوع، مبالغ بحماية نفسك، لا تتقبل النقد، غيور، متعلق بجذور لكن وفي ومثالي، طموح وطيب القلب، تنساق عشوائيا، كن معه عقلانيا، تنتهي من ازمة قديمة عانيت منها، توقع على شراكة مهنية مهمة في الاشهر القادمة، قضايا سفر، ضغوطات مالية لتحسين مركز وتحركات لتستفيد من كل الفرص مالي واجتماعي، اوراق رابحة بايدك، ضع مشاريعك على السكة

الحمل: تنجز اعمالك دون النظر للخلف، انتبه من التفرد والاستبداد، تعاون مع محيطك وإلا كان الثمن كبير، لا تخض صراعا لا تعرف مداه، فترة متراجعة على صعيد تواصل، لا تتهرب من مشاكلك العاطفية، بانتقال القمر لبرج الدلو تشعر بالحماس وتكسب الاصدقاء، يومان قادمان تكون محبوبا، مزاجك يتغير وتفرح لوقوف الاصدقاء معك، تطمئن خواطرك

الثور: تسوي بعض الاوضاع المهددة بالفشل، تدرس مواضيع دراسة جيدة وتدخل نطاق الاتصالات لأماكن بعيدة، حماسة وتشويق في الافق البعيد، ابحث عن الاستقرار للخروج بنتيجة سريعة وتحليل منطقي لامورك، بانتقال القمر للدلو تركز على عملك، تتسلط الاضواء عليك، تبدا بعمل جديد فاوض لا ترضخ لامور لا تناسبك، تعامل مع غرباء

الجوزاء: تركيزك على شراكة مالية عاطفية، تجعلك في مواجهة مع الشريك، تصرف سريع مما يجعلك من عداد الاغنياء اليوم، تقدم تفسيرات وتبريرات مقنعة وتتعامل مع غيرك، تواجه مواجهة كبيرة، تطرق ابواب كثيرة، فرصة مالية واستحقاقات، تغييرات ووعود وعلاقات مالية، يومان قادمان فيهما وسيلة جديدة واعتماد على اللقاءات

السرطان: اجواء تتطلب تركيز على شراكة، تجربتك تحتاج لحسم وقرار سريع، احتمال مشاكل، حاول ان تشرح افكارك، احتمال تحالف ضدك، تغلب على التردد مع الشريك بتنفيذ قرارات مساء تخرج من وضع معقد وتدافع عن مصالحك، مساء قد يطالبك احد بحق شرعي، تميل لتعديل وتحسين امورك المالية

الاسد: اعمال ونهار متقلب وعمليات تاجيل وعرقلة، اتتبه واعطي نفسك دفعة لتنهي اعمالك المتراكمة، يطرأ تغييرات في عملك او تغيير وجدال، انتبه من كلامك ومشاحنات، انتبه لصحتك انت بحاجة للراحة، مساء بانتقال القمر للدلو تعزف على وتر عاطفي اليوم حتى الشريك يهبك وقته وماله وحبه، اليوم تعتبر الذي مضى مضى وتنتبه ولا تتهور بالكلام لحظات غضبك و انفعالاتك وتحكي كلام غير مسؤول قد يورطك فيما بعد يدفعك في شرك الشركاء المنتظرين في اصطياد مآخذ عليك.

العذراء: نهارك متناغم، يحمل لك نقاشات وصخب واوضاع استثنائية، الاحبة يصغون لك، نهارك ملفت، قصة مع احد الاولاد ، تاخذ قرار مصيري، يسقط عبء كبير عنك، الي انت مقنع وتلعب دور ايجابي، تاخذ قرار مصيري، انتبه للتفاصيل، اليوم لا يمر مرور الكرام، مساء وغدا تضطلع بالعمل الاساسي والقوي الذي تعتمد عليه، تدرس كل خطواتك لا تجازف، ضبط لعملك

الميزان: تركز على شؤون عائلية منزلية، احتمال دخول احد من عائلتك على الخط يقودك نحو القرارات المتسرعة تؤدي لنزاع، انتبه لانهاء واجباتك المهنية المنزلية، لا تفتح دفاتر قديمة، انتبه من مواجهة مع بعض السلطات، لا تحسم امر بشان عقاري، مساء تتغير ميولك بسرعة وتتاقلم بسرعة، مساء تنفتح وتناقش نشاطك الفني

العقرب: يغريك هذا النهار بطرق جديدة ودروب لا تعرفها في السابق حتى تخرج من قوقعتك وتكتشف اجواء تجديد مما يشكل عندك حوافز كبيرة تفرحك وتخرجك من الرتابة، سفر قصير، إعلان ودعاية، تفرض وجهة نظرك او تقوم بعملية شراء تناقشها مع الاهل والجيران، مساء عاطفة وحساسية، تقوم بمغازلة احد من عائلتك، غضبك حاد اذا اساء احد لك، حاول الاهتمام بالعائلة لتسعد قلبك

القوس: تجارب مادية مهمة، تناقش بعض العقود تفاوض بشأن ممتلك مع مقربين، تفتح باب جديد تجاه مشاريع جديدة، تخطط لتكسب الارباح وتساعد الاخرين على ايجاد حلول شخصية ومهنية، كن هادئ لا تثر النقمة وتغلب على حقوقك، مساء تظهر عندك تنقلات وتزداد رغبتك بوزن الامور، تقوم بعملية شراء وتناقش مع الجيران

الجدي: القمر ببرجك، من خلال استقرارك بالعقل والمزاج، تزداد خبرتك في وزن الامور، ترىكل المسائل من جانبين وتميز ما هو معك او ضدك، نهارك يحمل لك قدرة على تهدئة الاختلافات، نادر ما تعيش وحيدا، تشعر بمنتهى السعادة وتخطط لتكسب ارباح او تساعد اخرين لايجاد حلول مهنية وصحية، تفتح. باب جديد

الدلو: نهارك يحمل مزاج سيء وخفف من الامك يصعب عليك ان تعطيهم كلمات ، تتقوقع داخل نفسك، ابق هادئ اذا تعرضت لضغوطات، تقلب صفحةجديدة لا تعقد الامور، الامور ضدك فيها معاتبات، دلل نفسك واهتم بصحتك، ملل وتعب، مساء يقظة، غدا ايجابي وقوة وطاقة ونشاط بوصول القمر لبرجك

الحوت: تشعر بالحماس القوي وتكسب الاصدقاء، ابتسامتك يقدرها الاخرون، مزاجك تلحأ اليه بكل الاوقات، تفرح لوقوف احد الاصدقاء لجانبك، ترى الاصدقاء بدعوات عزائم، بمان ان نهارك حازم ومنهجي مزحم بحاجة طاقة، انتبه من الاعداء وابدا بالاولويات وبوصول القمر للدلو تحاصر المشاكل بقدرة كبيرة