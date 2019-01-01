بوتين يجدد التأكيد على موقف روسيا الداعم للشعب الفلسطيني

جهينة نيوز:

جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التأكيد على موقف روسيا الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وقال بوتين في برقية وجهها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس تلاها نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين خلال حفل أقيم في موسكو مساء اليوم بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني “إن روسيا بوصفها تتمتع بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي ومشاركة في الرباعية الدولية للتسوية في الشرق الأوسط تؤيد على الدوام تحقيق الأماني المشروعة للشعب الفلسطيني”.

من ناحيته أكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في برقية بهذه المناسبة أن الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يقوض فرص التسوية في المنطقة.

بدوره أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمرو عن تقديره لروسيا على دعمها وتضامنها مع حقوق الشعب الفلسطيني مضيفاً إن “العدوانية الإسرائيلية ما كانت لتكون لولا انحياز الإدارة الأمريكية لكيان الاحتلال ما يجعل الصراع معه مفتوحاً حتى إحقاق الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني”.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية تتطلب من المجتمع الدولي العمل على محاسبة مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم وحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف استنادا إلى قوانين وقرارات الشرعية الدولية.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت قرار تقسيم فلسطين في مثل هذا اليوم من عام 1947 تحت الرقم 181 استجابة لضغوط كبيرة مارستها الدوائر الصهيونية والدول الغربية المرتبطة بالمشروع الصهيوني.