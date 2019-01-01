استشهاد فلسطيني وإصابة خمسة آخرين برصاص الاحتلال جنوب غزة

جهينة نيوز:

استشهد فتى فلسطيني وأصيب خمسة آخرون اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على الفلسطينيين شرق خان يونس جنوب القطاع ما أدى إلى استشهاد الفتى فهد محمد الأسطل 16 عاما وإصابة خمسة آخرين بجروح.

ووصل عدد الضحايا الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة وكسر الحصار منذ الثلاثين من آذار 2018 إلى 314 شهيداً إضافة إلى إصابة أكثر من 30 ألفاً بجروح مختلفة وحالات اختناق بالغاز.

إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرة كفر قدوم

وأصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما.

وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت قنابل الغاز السام صوب المشاركين في المظاهرة التي خرجت بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

وتشهد كفر قدوم مظاهرات مستمرة ضد قوات الاحتلال وباتت تشكل جزءاً من الحياة العامة في القرية التي التهم جدار الفصل العنصري والاستيطان أراضيها.