الشيخ نعيم قاسم: نحمل حاكم مصرف لبنان مسؤولية أزمة النقد والسيولة وسعر الصرف

السبت, 30 تشرين الثاني 2019 الساعة 00:07 | سياسة, عربي

الشيخ نعيم قاسم: نحمل حاكم مصرف لبنان مسؤولية أزمة النقد والسيولة وسعر الصرف

جهينة نيوز

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الربح سيكون للجميع إذا ما تشكلت الحكومة وبدأت المعالجة وانطلقت بحلول موضوعية.

وخلال رعايته حفل تخريج دفعة من المشاركات في الدورات الثقافية التي أقامتها الهيئات النسائية لحزب الله في بيروت، اعتبر الشيخ قاسم أن البلد يريد حكومة كمفصل من أجل أن ينطلق إلى الأمام. كما حمّل الشيخ قاسم حاكم مصرف لبنان مسؤولية أزمة النقد والسيولة وسعر الصرف، وطالبه بإعادة النظر ببعض الحلول الجزئية، واتخاذ إجراءات عدم المحافظة على أرباح البنوك على حساب أموال المودعين.

المنار


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