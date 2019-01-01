المكسيك ردا على ترامب: لن نسمح بأي تدخل خارجي في بلادنا

جهينة نيوز:

رفض الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، خطط نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، “لإدراج عصابات المخدرات” المكسيكية على قائمة الإرهاب، معتبرا إياها تدخلا في شؤون بلاده.

وقال لوبيز أوبرادور خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الجمعة، إنه “لم يكن هناك تدخل أجنبي في المكسيك منذ عام 1914، ولا يمكننا أن نسمح بهذا”، مضيفا أن “أجانب مسلحين لا يمكن أن يتدخلوا في أراضينا”.

وبذلك، أعاد الرئيس المكسيكي إلى الأذهان سيطرة الولايات المتحدة على ميناء فيراكروز المكسيكي قبل 105 أعوام.

وأكد لوبيز أوبرادور “ما نحتاج إليه لمعالجة قضية الجريمة المنظمة هو تعزيز التعاون المشترك، وليس عناصر ستتسبب بابتعادنا عن بعضنا البعض أو تؤدي إلى أعمال قتالية”.