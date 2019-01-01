إيران.. الحظر الأميركي يهدد الملاحة البحرية العالمية

جهينة نيوز:

أكد المدير العام لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية في إيران محمد راستاد أن فرض الحظر من قبل الولايات المتحدة على الملاحة البحرية لا يؤثر سلباً على منطقة الشرق الأوسط فحسب بل يهدد أمن الملاحة البحرية في العالم بأسره.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن راستاد قوله خلال اجتماعه اليوم مع الأمين العام لمنظمة الملاحة البحرية الدولية كيتاك ليم إن الحظر الأمريكي على تقديم خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية يعد انتهاكا سافراً لنص المعاهدة الدولية للعمل البحري وحقوق الإنسان ما يؤدي إلى زيادة الاجهاد والضغوط النفسية على البحارة واثارة القلق لدى عائلاتهم.

وأكد راستاد على ضرورة حماية الأمن البحري في المنطقة من قبل دولها دون تدخل أجنبي مشيراً في هذا الصدد الى مبادرة “هرمز للسلام” المطروحة من قبل إيران.

من جانبه أكد الأمين العام لمنظمة الملاحة البحرية الدولية ضرورة حماية حقوق البحارة تحت أي ظروف.

وكان راستاد شدد الثلاثاء الماضي على أن البلطجية والاجراءات الأمريكية المناوئة لبلاده تشكل خرقاً سافراً لاتفاقية المنظمة الدولية للملاحة البحرية.