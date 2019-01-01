فرنسا تستدعي السفير التركي بعد تصريحات أردوغان عن ماكرون

جهينة نيوز:

استدعت وزارة الخارجية الفرنسية السفير التركي في فرنسا، وذلك على خلفية تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي قال فيها إنه على الرئيس الفرنسي ماكرون التحقق من موت عقله .

وقال أردوغان، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التركية الرسمية الأناضول، "الرئيس الفرنسي السيد ماكرون، أقول لك في تركيا وسأقول لك في حلف شمال الأطلنطي، تحقق أولا من موتك العقلي".

تأتي تصريحات أردوغان بعد يوم واحد من ذكر الرئيس الفرنسي أن تصريحاته حول موت حلف شمال الأطلسي " ناتو"، والتي قالها في وقت سابق، هذا الشهر، كان بمثابة دعوة للاستيقاظ.

وقال ماكرون في تصريحات لصحيفة الإيكونومست، إن "أوروبا لم تعد قادرة على الاعتماد على الولايات المتحدة للدفاع عن حلفاء الناتو"، وحذر من أن أوروبا تواجه "الموت المفاجئ لحلف شمال الأطلسي"، بسبب اللامبالاة الأمريكية للتحالف.