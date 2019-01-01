الكزبري: رفض وفد النظام التركي مناقشة جدول الأعمال عطل اجتماعات لجنة مناقشة الدستور

جهينة نيوز:

أكد الرئيس المشارك في لجنة مناقشة الدستور أحمد الكزبري أن اللجنة المصغرة لم تتمكن من عقد أي جلسة خلال الجولة الثانية في جنيف بسبب رفض وفد النظام التركي مناقشة جدول الأعمال والركائز الوطنية.

وأوضح الكزبري في تصريح للصحفيين في جنيف اليوم أن الوفد الوطني جاء إلى جنيف بجدية كاملة لكن وفد النظام التركي رفض الدخول للقاعة لمناقشة جدول الأعمال لأن بوصلته ما زالت الدول التي سمته مشيرا إلى ان الوفد الوطني قدم أمس مقترحا للاجتماع وجاء الرفض عبر الإعلام وليس بشكل رسمي ما يشكل خرقا لمدونة السلوك المتفق عليها يضاف لعشرات الخروقات السابقة.

وأضاف الكزبري أن الركائز الوطنية الأساسية التي رفضها وفد النظام التركي هي الركائز التي تهم الشعب السوري والمتعلقة برفض الاحتلال بشكل مطلق وتجريم التعامل مع المحتل ومكافحة الإرهاب مؤكدا أن الوفد الوطني جاهز دائما لمتابعة العمل وفق بوصلة الشعب السوري وليس بوصلة الدول الأخرى.