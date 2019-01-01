استشهاد مجاهد من سرايا القدس متأثر باصابته خلال العدوان الاخير على غزة

جهينة نيوز:

استشهد فلسطيني، صباح اليوم الجمعة، متأثرا بجراح أصيب بها، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة .

ونعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشهيد المجاهد "رائد رفيق أحمد السرساوي" 30 عاماً، من لواء غزة والذي ارتقى متأثر بجراح أصيب بها خلال معركة صيحة الفجر .

وأشار السرايا في بيان صحفي أن الشهيد السرساوي استهدفه بقصف "إسرائيلي" على الشجاعية في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لافتة إلى أن شهادة السيرساوي جاءت بعد مشوار جهادي مشرف، وبعد عمل دؤوب وجهاد وتضحية.

وجددت سرايا القدس تأكيدها على أن دماء الشهداء لن تضيع هدراً بإذن الله، وأنها ماضية قدماً في نهج المقاومة حتى تحرير كامل فلسطين.

وشنت الكيان "الإسرائيلي" عدواناً على قطاع غزة بين 12 و14 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أسفر عن استشهاد 36 بينهم 8 أطفال و3 نساء، وإصابة 111 آخرين بجراح مختلفة.

فلسطين اليوم