سكرتير مجلس الامن الروسي يزور الصين للمشاركة في المشاورات حول الأمن الإستراتيجي

جهينة نيوز:

أعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية قنغ شوانغ الجمعة، أن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، سيقوم بزيارة إلى الصين من 1 إلى 4 كانون الأول/ديسمبر المقبل، للمشاركة في مشاورات دورية مشتركة حول الأمن الإستراتيجي. وقال شوانغ خلال إيجاز “سيقوم سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، بزيارة إلى الصين للمشاركة في الجولة الخامسة عشر من المشاورات الأمنية الاستراتيجية الروسية الصينية والاجتماع السادس في إطار آلية التشاور الثنائية بشأن الأمن العام والعدالة وسيادة القانون”.

كما لفت إلى أن باتروشيف سيجتمع في إطار زيارته مع القيادة العليا في الصين، لافتاً إلى أن “المشاورات ستجري لأول مرة منذ دخول العلاقات الثنائية بين روسيا والصين مرحلة جديدة”. وشدد شوانغ على أنه “في ظل الوضع الأمني الدولي الصعب والمتغير، تتحمل الصين وروسيا، باعتبارهما دولتين كبيرتين وعضوين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، مسؤولية أكبر لضمان السلام والاستقرار العالميين”. وخلص الناطق إلى القول “نحن واثقون من أن المشاورات الحالية في إطار كلتا الآليتين ستساعد على تعزيز الموقف المشترك للبلدين في مجال الأمن، وستضمن تعاونًا أكثر إثمارًا ، وستسهم في الحفاظ على الهدوء والسلام على هذا الكوكب.”

سبوتنك