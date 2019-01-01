اصابات في عملية طعن في لندن

جهينة نيوز:

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، أنها ألقت القبض على رجل حاول تنفيذ عملية طعن في جسر لندن، مؤكدة أن الحادث أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية، في بيان نشرته على حسابها الرسمي في موقع "تويتر": "في الساعة 13:38 تم استدعاء الشرطة على خلفية حادث طعن عند جسر لندن".

وأوضح البيان أن الشرطة ألقت القبض على رجل يعتقد أنه نفذ الهجوم، مضيفا أن الحادث أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، بينما تحدثت تقارير إعلامية عن سقوط 5 جرحى.

إلى ذلك، نشر ناشطون في "تويتر" لقطات فيديو وصورا توثق شاحنة تعرقل طريق السيارات على الجسر، مع وجود مجموعة من سيارات الشرطة والإسعاف في المكان.

RT