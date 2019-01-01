كيان العدو يتهم ماجدة الرومي بـ "العنصرية ومعاداة السامية والغباء"

جهينة نيوز:

وجه كيان الاحتلال الإسرائيلي اتهاماً للفنانة اللبنانية ماجدة الرومي بـ "العنصرية ومعاداة السامية والغباء" لاستشهادها بما يسمى بـ "بروتوكولات حكماء صهيون" في مؤتمر صحفي عقدته مؤخرا.

وقال المتحدث باسم رئيس وزراء كيان الاحتلال أوفير غندلمان إن ما قالته ماجدة الرومي وأيدته الفنانة كارول سماحة من بعدها ينم عن "حقد وتحريض وفاشية بامتياز".

واتهمت ماجدة الرومي كيان الاحتلال بالتخطيط لتفتيت العالم العربي و "بناء دولة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات" مستشهدة بما يسمى بـ "برتوكولات حكماء صهيون".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن كلام ماجدة الرومي وتأييد كارول سماحة لها ما هو إلا "انعكاس للفكر القائم على (غسل الدماغ) كما يقال في المثل اللبناني".

وقال مفكرون عرب في أكثر من مرة إن "بروتوكولات حكماء صهيون" زائفة، وإن الإصرار على نسبتها لليهود يضلل الرأي العام العربي.

من جانبها أكدت كارول سماحة إن المسؤوليين في كيان الاحتلال يجب أن يتوقفوا عن إعطاء دروس بالإنسانية والأخلاق، وقالت ان إسرائيل ابو بممارسات عنصرية ضد يهود الغرب والشرق، وترتكب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.