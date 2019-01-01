متحف أمريكى يكشف عن شجرة الميلاد الجديدة والمزودة بأكثر من 800 ديناصور

الجمعة, 29 تشرين الثاني 2019 الساعة 13:38 | منوعات, منوعات

متحف أمريكى يكشف عن شجرة الميلاد الجديدة والمزودة بأكثر من 800 ديناصور

جهينة نيوز:

كشف المتحف الأمريكى للتاريخ الطبيعى عن شجرة عيد الميلاد التى يبلغ ارتفاعها 4 أمتار والمزينة بأكثر من 800 ديناصور من الورق.

ومنذ نحو 40 عاما، يحتفل المتحف الكائن فى مانهاتن بموسم العطلات بإنارة الشجرة المغطاة بمئات من الكائنات المنقرضة المصممة من الورق والمرتبطة بعينات من مجموعة التاريخ الطبيعى التى يضمها المتحف.

وقال رئيس المتحف الين فوتر، فى كلمة خلال مراسم الكشف عن شجرة عيد الميلاد والتى تزينت هذا العام بنماذج من الديناصور "ريكس"، إن تى ريكس هو أول ديناصور يتم اكتشافه وتسميته من قبل علماء المتحف وعرض للمرة الأولى عرضا عاما فى هذا المتحف، لذلك فهو هنا فى منزله منذ زمن بعيد.

يذكر أن نسبة 25 فى المائة من نماذج الديناصورات الورقية جديدة، بينما استخدمت النسبة الأخرى فى شجرة عيد الميلاد بمناسبات ساب


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