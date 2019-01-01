اليمن: إسقاط طائرة أباتشي سعودية ومصرع طاقمها قبالة عسير

جهينة نيوز:

أسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم الجمعة طائرة أباتشي تابعة للعدوان السعودي الأمريكي قبالة عسير

وقال ناطق القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان مقتضب” تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاط طائرة أباتشي سعودية بصاروخ أرض جو بتقنية جديدة سنكشف عنها لاحقا”.

وأوضح أنه “تم إسقاطها صباح اليوم في منطقة مجازة قبالة عسير أثناء قيامها بأعمال عدائية ومصرع طاقمها المكون من اثنين سعوديين واحترقها بالكامل، مشيراً إلى أن “العملية موثقة بالصوت والصورة بعدسة الإعلام الحربي.

وأضاف سريع ” أن القوات المسلحة تؤكد أن الاقتراب من الأجواء اليمنية محظور ولن تكون مكانا للنزهة لأحد وأنها ستتصدى لكل محاولات الأعداء حتى تصل إلى حماية الأجواء اليمنية بشكل كامل”.