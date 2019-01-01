الجيش السوري يحشد جنوب "إدلب".. ويعزز من انتشاره في ريف الحسكة الشمالي

جهينة نيوز:

استقدم الجيش السوري تعزيزات عسكرية نوعية إلى ريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي، بهدف استكمال عمليته العسكرية والقضاء على وجود الجماعات الإرهابية في المنطقة منزوعة السلاح، مع احتمال توسع العمليات وفتح جبهات جديدة بريف إدلب.

وصرح مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم: 《إن الجيش السوري استقدم تعزيزات عسكرية إضافية وصلت إلى وحدات الجيش السوري على محاور ريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي، مشيرا إلى أن التعزيزات التي وصلت تشمل معدات عسكرية وآليات وأسلحة نوعية سوف يتم استخدامها في الوقت المناسب.》

وأكد المصدر أن هذه التعزيزات وصلت على مدار الأيام القليلة الأخيرة، وذلك في إطار استكمال الجيش السوري لعملياته العسكرية على محور ريف ادلب الجنوبي الشرقي.

وأضاف المصدر: أن احتمالات توسيع العمل العسكري واردة وكبيرة وقد تحدث في أي لحظة في مقابل التصعيد المستمر من قبل المجموعات المسلحة والتي تعمل على تعزيز مواقعها القريبة من الجبهات المواجهة لمواقع الجيش السوري في جنوب إدلب.

وتابع أن وحدات الجيش السوري على أتم الجاهزية للتعامل مع أي طارئ قد تشهده الجبهات بريف إدلب خلال الفترة القادمة، مؤكدا أنه لا يمكن القبول ببقاء المجموعات المسلحة في المنطقة منزوعة السلاح وأن الجيش السوري معني في تحرير كامل محافظة إدلب من سيطرة التنظيمات الإرهابية.

في سياق آخر، عزز الجيش السوري من انتشاره في ريف الحسكة الشمالي ونشر وحداته في قرى الكوزلية وأم الخير وتل اللبن بريف ناحية تل تمر الغربي في شمال شرق البلاد، بحسب ما ذكرته وكالة "سانا" للأبناء.

وقالت الوكالة إن عمليات تعزيز النقاط العسكرية صباح أمس وتثبيت نقاط جديدة في القرى الثلاث الواقعة مباشرة على الطريق الدولي الحسكة - حلب يسهم في تأمين المنطقة الممتدة بينها وناحية تل تمر بمسافة تقدر بنحو 12 كم غربا.

على الصعيد الميداني، أسقط الجيش طائرة مسيرة تابعة لقوات الاحتلال التركية في قرية حامو، في الريف الجنوب شرقي لمدينة القامشلي. كما تصدت وحدات الجيش السوري لهجوم عنيف شنته قوات الاحتلال التركية والميليشيات المسلحة التابعة لها، على قرية تل اللبن التي انتشر فيها الجيش صباح الخميس.

وفي سياق متصل ذكرت "سانا" نقلا عن مصادر مطلعة، أن عناصر الهندسة في إحدى وحدات الجيش المنتشرة في بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي فككت، أمس، سيارة بيك آب مفخخة كانت مركونة في البلدة ومعدة للتفجير عن بعد.