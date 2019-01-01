بالفيديو.. لحظة سقوط إنجيلا ميركل في مؤتمر ببرلين

جهينة نيوز:

تعرضت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل إلى موقف محرج أثناء صعودها منصة لإلقاء كلمة في مؤتمر اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية بالعاصمة الألمانية برلين.

ويظهر مقطع الفيديو المستشارة ميركل وهي تهتز ولن تستطع صعود المنصة وكانت تعاني من رعشة وسقطت أرضا الأمر الذي لفت انتباه الحضور في المؤتمر ولكنها واجهت ذلك بالسخرية قائلة سأصعد على الدرج المرة القادمة أنا لم ألاحظها" وفقا لجريدة الديلي ميل.

على صعيد آخر، أشادت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، بالروابط والعلاقات المتينة التي تجمع بين مصر وألمانيا، وثمنت قوة الدفع الكبيرة التي تشهدها العلاقات بين البلدين مؤخرًا، خاصة في مجال العلاقات الاقتصادية والتجارية، مؤكدةً في هذا الإطار أن مصر تعد أحد أهم شركاء ألمانيا بالشرق الأوسط.

وأكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على ضرورة دعم التعاون الاقتصادى بين أفريقيا ودول مجموعة العشرين من خلال مشروعات مشتركة تساهم في الإسراع بوتيرة النمو في القارة السمراء بهدف دعم التنمية في البلدان الأفريقية وجذب الاستثمارات إليها.

وقالت المستشارة الألمانية إنها تتفاجأ دائما من تحفز الشباب الأفريقي، داعية إلى عمل ما يمكن للتعاون مع القارة السمراء، موضحة أن أفريقيا قارة لديها فرص أكثر من المخاطر لكن ما زال هناك كثير مما يجب فعله.