رواد الفضاء في مأزق بعد تعطل "مراحيض" محطة الفضاء الدولية

جهينة نيوز:

حدوث عطل في جميع مراحيض محطة الفضاء الدولية، وهو ما جعل رواد الفضاء يستخدمون "الحفاضات"، وهذا واضح من مفاوضات الطاقم مع المتخصصين على الأرض التي تبثها ناسا، في هذا الصدد، سأل مركز هيوستن لإدارة الرحلات عن إمكانية رواد الفضاء بشكل مؤقت باستخدام أجهزة جمع البول والتي يتم تخزينها في وحدة كولومبوس الأوروبية، وتم الحصول على إذن، ومع ذلك، ليس من المعروف ما إذا كان رواد الفضاء الروس يستخدمون "حفاضات "أم لا.

ويستعمل رواد الفضاء مرحاضين في محطة الفضاء الدولية أحدهما على الجانب الروسي والآخر على الأمريكي، بعد إغلاق الباب حفاظاً على الخصوصية، يتخذ رواد الفضاء إجراءات مختلفة، فالأمر يعتمد إن كنت تريد التبول أو التبرز.

ويقوم رواد الفضاء بإستخدام خرطومًا للتبول ثم يشغلون خاصية الشفط لتشفط البول، ثم يعاد تدويره وتنظيفه ليتحول إلي ماء صالح للشرب لاحقًا؛ أما بالنسبة للتبرز، تجلس على قمة "حاوية المخلفات الصلبة"، وتضع كيساً بلاستيكياً على الفتحة، ثم تغلق الكيس وتلقيه في الحاوية عندما تنتهي، ويجري تغيير هذا الصندوق كل فترة.