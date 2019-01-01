واشنطن تدعو كوريا الشمالية لـ"تجنب الاستفزازات"

جهينة نيوز:

دعت واشنطن بيونغ يانغ إلى "تجنّب الاستفزازات والامتثال للالتزامات المنبثقة عن قرارات مجلس الأمن الدوليّ" وذلك بعد اعلان سيول أنّ كوريا الشماليّة أطلقت "قذيفتَين لم تحدّد طبيعتهما".

وتزامنت عمليّة الإطلاق الجديدة مع عطلة عيد الشّكر في الولايات المتّحدة، فيما لا تزال المحادثات النوويّة بين بيونغ يانغ وواشنطن مجمّدة.

والإعلان المقتضب الصادر عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أفاد بأن بيونغ يانغ أطلقت قذيفتين شرقا من إقليم هامغيونغ الجنوبي سقطتا في بحر اليابان المعروف أيضا باسم البحر الشرقي.

وأضاف ان إطلاق القذيفتين تم الخميس في ساعات الفجر الاولى في واشنطن تزامنا مع بدء عيد الشكر في الولايات المتحدة، أكبر عطلة سنوية أميركية.

وقالت وزارة الخارجيّة الأميركيّة في بيان إنّها "على عِلم بالتقارير" المتعلّقة بعمليّة إطلاق القذيفتين.

ودعا البيان بيونغ يانغ إلى "تجنّب الاستفزازات والامتثال للالتزامات المنبثقة عن قرارات مجلس الأمن الدوليّ والى العودة للمفاوضات (..) لتحقيق نزع السلاح النووي بالكامل".

وأتى اطلاق القذيفتين قبل يوم من ذكرى مرور سنتين على أول تجربة لصاروخ بالستي عابر للقارات من نوع هواسونغ-15 والذي يقول محللون انه قادر على بلوغ كل البر الأميركي.

وقد أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ان اطلاق القذيفتين الخميس هو الاحدث في سلسلة انتهاكات تقوم بها كوريا الشمالية.