أبراج الجمعة 29 تشرين ثاني مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ٢٩/ ١١: حساس ذكي يكره الفوضى والضجيج، لا يحب الكذب، محافظ يقوم بالتحليل، يحب النظافة والدقة في العمل، مزاجه متغير، واسع الخيال متكيف، بيتوتي، قدرة خارقة على معرفة ما يفكر به الناس، شجاع وصبور، حنين مستمر للعائلة، في الأشهر القادمة تغيير أماكن رئيسية، حركة كثيفة وتغيرات، اهتمامات فكرية ومعارف، معلومات جديدة، تحرك مهم وتعزيز مواقع وللبعض ارتباط وتنقل، اهتمامات مستمرة وانفراجات مالية ومعنوية، تغييرات مصيرية وصحوة

الحمل: مناعتك ضعيفة، لا تفسد فرحة الاحبة، عمل كثير' مسؤوليات ومواجهات تتعرض لمواجهة لذا لا ترتجل في موقف ما، جو ضاغط، تحتاج أن يكون نهارك فيه سلطة ومسؤولية، حاول تسريع أعمالك، مواعيد كثيرة واعد على صعيد مسؤولين، وضاغط، الوقت ضيق بالنسبة للعمل والمهمات، انتبه لسمعتك واستقرارك المهني، للبعض نزلة اسواق وخلاف مهني.

الثور: حظوظ قوية، معنوياتك عالية، اليوم يختلف عن امس، فرص نجاح، تفكر بسفر أو رحلة عمل أو ترويج لمشروع، تعالج الامور بثقة ورصانة، حضورك لافت للنظر، تحل العقد المستعصية، تطرح الافكار، لا يوجد عائق يقف بطريقك، معتقدات، أوراق سفر اتصالات، تستقبل زوار

الجوزاء: تتحسن الاجواء نسبيا، تتصالح مع نفسك والاخرين، تبدا مفاوضات، تربح مكافأة وتدخل تحسينا على اموالك المشتركة، معاملات وفواتير، تظهر بعض المؤشرات والتسوية، بامكانك ان تبادر في تعزيز الجو بانسجام، تفاوض بليونة، احتمال انشغال بشخص مريض

السرطان: كن على اتم الاستعداد لمواجهة الامر الواقع بسبب الضغوطات، الجو العام ايجابي باستطاعتك الترفيه عن نفسك والمشاركة، نشاط على صعيد الشركاء وفترة للمشاركة الواسعة، المنافسة شرسة لا ترحم انتبه من مخالفة قانونية

الاسد: تهتم بشؤون متنوعة من الصباح والتزامات، تنقل لأكثر من مكان، ابكر إلى عملك حتى تحصد نجاح وتوفيق، لا تتردد بطلب مساعدة، اهتم بوضعك الصحي، تحتاج لفترات استراحة، اطلب مساعدة واستعن بالاصدقاء والعائلة

العذراء: تعيش لحظات سعيدة وتصطلح الامور مع الاحبة، تفرح لحدث طارئ وتتنفس الصعداء، حظ برر كلامك ووضحه، كن جاهز للقيام بزيارة لاحدهم، الظروف داعمة لافكارك، او تهتم لبعض المشاورات، لا تترك انطباع سلبي، للبعض تغيير ديكورات او شكل خارجي

الميزان: تعزز ثقتك بنفسك، تعتني بالعائلة، يوم فيه توتر وتراجع على صعيد عائلي بسبب كثرة التصليحات، اجواء مشحونة مشاعر سلبية، للبعض ضغط صحي أو معنوي، كن منتبها من كل تأخير، عمل على صعيد منزل، مسالة طارئة تسبب التعب فجأة، حاذر من ورطة ادارية او قانونية للبعض

العقرب: كلماتك ناعمة، تلتقي بأشخاص تحبهم، الكلام لك مقابلاتك لك زياراتك لك، تعقد زيارات لتعبر عن رأيك، تشارك بندوة او مؤتمر، ابتسامتك ظاهرة، من الضروري ان تعمل مقابلة، تشارك بمؤتمر نهارك متقلب يصيب مرة ويخيب مرة، فترة مهمة تقرر خلالها مصير

القوس: مناسب لبحث مواضيع مالية تفرح لعرض جديد وترغب بتحسين مظهرك الخارجي، أفكار واضحة، يسهل عليك تدبير الأمور تسعد بربح طارئ او مساعدة او هدية، رؤيتك صائبة تلتقط إشارات جديدة بسهولة وشكل مستمر، احتمال مفاوضات معلقة، تراهن وتطالب بدين

الجدي: بوجود القمر ببرجك وضعك المعنوي يتحسن، تغيرات كثيرة وأحداث لم تتوقعها، تعلن بداية مرحلة جديدة، انفراجات، تتحمس لفتح صفحة جديدة، تدفع بمصالحك، تبدلات فلكية وتسمع أخبار طيبة لان القمر ببرجك، تفرح لحدث طارئ بداية مرحلة مهمة من الافكار السليمة

الدلو: بما أنك وسط عاصفة هوجاء، لا تجازف وانتبه، لا تكن بطل، انتبه من زعل أو قطيعة، لا تتهرب من مواجهة او واقع، انتبه من أصحاب النوايا المشبوهة، ومن محاولة النيل منك، نهارك يحمل إرهاق، تشكو من وعكة صحية لذلك الاعذار مفيدة لك، انتبه من الأعداء المضللين

الحوت: يوم رائع ومفاجأت ثمينة وحظوظ مهمة تشعر أنك يجب أن تشارك في جميع النشاطات بعزيمة وتفاؤل كي تبعد توتر اليومين الماضيين، يوم للانفراجات والدعوات والصداقات ولقاءات وهو يوم للصداقات والتعارف والدعم عزز موقعك وكن مخلصآ لوعودك، تصالح مع الاحبة وتقرب من الاخرين، حظ ومفاجآت اذا شئت