الحكومة والمجلس السيادي في السودان يتفقان على حل المؤتمر الوطني

جهينة نيوز:

اتفق مجلس الوزراء السوداني والمجلس السيادي على حل حزب المؤتمر الوطني، الحاكم السابق الذي حكم البلاد خلال 30 عاما.

و أفاد التلفزيون السوداني أن الطرفان اتفقا في اجتماع مشترك على إجازة قانون تفكيك "نظام الإنقاذ وإزالة التمكين" الذي يسعى محاسبة مسؤولي حزب المؤتمر الوطني.

وكتب رئيس الوزراء السوداني في تغريدة على "تويتر"، اليوم الخميس، أن "قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة قصيري الخطو في مضمار القيم والشرف والأمانة والحقوق"

وقال صلاح شعيب المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين إن القرار "سليم .. وكان ينبغي أن يصدر منذ سيطرة المجلس العسكري على مقاليد البلاد".

وكان حزب المؤتمر الوطني قد حذر في وقت سابق من اتخاذ هذه الخطوة. ووصف رئيس الحزب، إبراهيم الغندور، دعوات حل المؤتمر الوطني وتفكيكه "بالساذجة"، واعتبرها محاولة للانتقام السياسي.

واندلعت الاحتجاجات ضد البشير في ديسمبر 2018 وسرعان ما توسعت ما أدى إلي إطاحته في 11 أبريل الماضي.

المصدر وكالات