بالفيديو ... مشهد الصاروخ الكيماوي في سماء دمشق يتكرر في جمهورية بشكيريا

جهينة نيوز

لاتزال مسرحيات قناتي العربية السعودية و الجزيرة القطرية حاضرة في الاذهان ولاسيما ما حدث مطلع الحرب على سورية حين شوهدت نيران في السماء و سارعت الجزيرة و العربية الى نقل خبر اطلاق الجيش العربي السوري صاروخ كيماوي على من تسميهم ثوار ليسارع حينها ايضاً من كان يسمى شهود عيان الى التباكي على ضحايا الصاروخ الكيماوي ليتبين في اليوم التالي ان تلك النيران لم تكن في سورية ولا حتى في كل الشرق الأوسط بل كانت نيران صاروخ روسي عابر للقارات اطلق من جنوب روسيا و شوهدت نيرانه في غالبية دول الشرق الاوسط بسبب الجو الصافي حينها.

و اليوم تكرر المشهد في جمهورية بشكيريا الروسية و لكن بسبب غياب الجزيرة و العربية عن المشهد إعتقد السكان المحليين ان ما شاهدوه مذنب سماوي و ليس صاروخ كيماوي ليتبين أن المشهد هو إختبار صاروخ عسكري روسي أطلقته القوات الروسية, و يذكر ان المشاهد التي شاهدها سكان مدينة اوفا عاصمة بشكيريا تتطابق مع المشاهد الذي شوهدت في عدة دول في الشرق الاوسط بينها سوريا.