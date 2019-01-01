عطل يضرب "فيسبوك" في معظم دول العالم

جهينة نيوز:

تعرضت منصتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، مساء اليوم الخميس 28 نوفمبر/تشرين الثاني، لعطل ضرب معظم دول العالم.

وأوضح موقع "داون ديتكتور" المعني ببيانات تعطل المواقع حول العالم، أن عدد كبير من دول العالم، عانت من عطل في مشاركة أي منشورات جديدة عبر "فيسبوك" و"إنستغرام".

وأوضحت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن تزامن ذلك العطل مع "عيد الشكر"، يبدو أنه هجوما منظما.

وأشارت إلى منصة التراسل الفوري المملوكة لفيسبوك "واتسآب" لم تتعرض إلى هذا العطل حتى الآن.

ولم يتعرض كذلك "فيسبوك ماسنجر" إلى نفس العطل، لأنه يعمل بمثابة تطبيق منفصل.

وكان الصيف الماضي، قد تعرض "فيسبوك" و"إنستغرام" لعطل مماثل، وكلف الشركة الأمريكية خسائر هائلة.

يذكر أن عطل يصيب "فيسبوك" يصيب بالتالي إنستغرام وواتسآب وماسنجر، لأنهم جميعا مخصصين على بنية أساسية واحدة.

سبوتنك