توقعات بأن تسلم الملكة إليزابيث العرش إلى الأمير تشارلز قريبا

جهينة نيوز:

ربما تتنازل الملكة إليزابيث الثانية عن عرش بريطانيا لصالح نجلها الأمير تشارلز.

ويمكن أن يتم ذلك خلال الأشهر الـ18 المقبلة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ذي سان".

و بدأت الملكة التي ستحتفل بعد عام ونصف العام بعيد ميلادها الـ95 بنقل صلاحياتها إلى الأمير تشارلز بشكل غير رسمي. وعلى سبيل المثال بدأ الأمير تشارلز يحضر افتتاح البرلمان بينما تتناقص حفلات الاستقبال التي تحضرها الملكة ويكثر مكوثها في قصر وندسور.

وفي عام 2018، حضرت الملكة إليزابيث الثانية 282 فعالية بعد أن حضرت 322 فعالية في عام 2016. وحضر الأمير تشارلز 507 فعاليات.

ويقوم الأمير تشارلز في الوقت نفسه بزيارات خارجية. وفي الحقيقة يملك الأمير تشارلز صلاحيات ولي العهد.