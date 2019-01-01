الجامعة العربية مستعدة للتدخل في حل الأزمة اللبنانية

جهينة نيوز:

أبلغ الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي الرئيس اللبناني ميشال عون استعداد جامعة الدول للتدخل في حل الأزمة اللبنانية.

وبحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام فقد استقبل الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد، ونقل إليه رسالة دعم من الجامعة العربية واستعدادها للمساعدة في حل الأزمة اللبنانية.

ونشر الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية في لبنان عبر التويتر تغريدة أكدت فيها أن زكي نقل للرئيس عون رسالة دعم من الجامعة العربية واستعداد للمساعدة في حل الأزمة اللبنانية.

​ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول الماضي احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة، تطالب بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة بسبب الوضع الاقتصادي السيء.