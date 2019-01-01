الإسكان تخصص 3434 مسكناً للمكتتبين في ست محافظات

جهينة نيوز:

أعلنت المؤسسة العامة للإسكان اليوم عن تخصيص 3434 مسكنا في مشاريع السكن الشبابي والادخار السكني والبرنامج الحكومي للإسكان في ست محافظات.

وشمل التخصيص المكتتبين على مشروع إسكان الشباب في محافظات ريف دمشق واللاذقية وحماة والسويداء والمكتتبين على مشروع الادخار السكني في محافظات اللاذقية وحلب وحمص ومشروع البرنامج الحكومي للإسكان بحمص.

وأشارت المؤسسة في إعلان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى تخصيص 1276 مسكنا للمكتتبين على مشروع إسكان الشباب في منطقة توسع ضاحية قدسيا من الفئة “أ” للمرحلة الرابعة والمقررة بـ 10 سنوات ومن الفئة “ب” للمرحلة الخامسة المقررة بـ 12 سنة.

وفي محافظة اللاذقية شمل التخصيص 797 مسكنا من الفئتين “أ” و”ب” للمكتتبين على مشروع السكن الشبابي منطقة أوتوستراد الثورة للمرحلة الثالثة المقررة بـ 10 سنوات إضافة إلى تخصيص 913 مسكنا من الفئات “ب- ج- ه” للمكتتبين على مشروع الادخار السكني في منطقة أوتوستراد الثورة.

وفي حمص تم تخصيص 94 مسكنا للمكتتبين على مشروع الادخار السكني في منطقتي الوعر وتلكلخ والمكتتبين على مشروع البرنامج الحكومي في منطقة توسع الوعر المتقدمين بطلبات خطية تتضمن رغبتهم بنقل اكتتابهم إلى منطقة غرب طريق دمشق والتخصص بأحد المساكن المتوفرة.

وأوضحت المؤسسة أنه سيتم تخصيص 98 مسكنا للفئات “أ-ب-ج” للمكتتبين على مشروع السكن الشبابي في محافظة حماة منطقة ذي قار و253 مسكنا من الفئتين “أ- ب” للمكتتبين على مشروع السكن الشبابي في محافظة السويداء منطقة سليم للمرحلة الثانية المقررة بـ 7 سنوات وتخصيص 3 مساكن للمكتتبين في محافظة حلب على مشروع الادخار السكني في منطقة الأنصاري شرقي.

ويمكن للمكتتبين المشمولين بهذا الإعلان الاطلاع على الجداول المتضمنة أرقام المساكن وقيمتها التخمينية وعلى الجداول الإسمية مرتبة بحسب أرقام الأفضلية وعلى الإعلان المتضمن التعليمات المتعلقة بالتوزيع من خلال زيارة موقع المؤسسة الالكتروني وفروعها وفروع المصرف العقاري في المحافظات أو وزارة الأشغال العامة والإسكان.

ودعت المؤسسة في إعلانها المكتتبين المشمولين بهذا الإعلان والمسددين التزاماتهم المالية ضمن المدد المحددة إلى مراجعة فروع المؤسسة في المحافظات للاطلاع على مواعيد جلسات التوزيع العلنية لاختيار مساكن وذلك اعتباراً من الـ 8 من كانون الأول المقبل ولغاية انتهاء جلسات التخصيص حسب تسلسل أفضليتهم ووفق الجداول التفصيلية المعلنة والتواريخ المحددة في الإعلان.

وبينت المؤسسة أن الإعلان لا يشمل المكتتبين المتأخرين عن تسديد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم لمدة تزيد على 240 يوما متصلة أو منفصلة الذين لم يسددوا التزاماتهم المالية ضمن المدة الممنوحة لهم لغاية الـ 30 من حزيران الماضي.