الطفل السوري بطل كفر ناحوم إلى العالمية

جهينة نيوز:

يستعد الطفل زين الرفاعي بطل فيلم "كفرناحوم" لدخول عالم الشهرة من أوسع أبوابه، حيث سيشارك في فيلم TheEternals، وبذلك يصبح أول سوري يلعب دور بطل خارق في سلسلة عالم مارفل الخيالية

ونشرت النجمة العالمية من أصل لبناني سلمى حايك صورة تجمعها بزين إلى جانب طفل آخر كاشفة عبر التعليق أن الطفل الذي لفت الأنظار إليه في كفر ناحوم سيدخل عالم مارفل من خلال مشاركته في فيلم "The Eternals" (الأبديون) الذي يعود إلى سلسلة أفلام عالم مارفل الخيالية

وقالت مخرجة فيلم كفر ناحوم نادين لبكي عن انضمام زين لفيلم مارفل "قلبي يكاد ينكسر من السعادة".

يذكر أن كفر ناحوم من إخراج نادين لبكي ورشح لجائزة أفضل فيلم أجنبي رغم اعتماده على أبطال غير محترفين ولعب زين الرفاعي دور البطولة فيه