نيللي كريم تخضع لجراحة دقيقة في أميركا

جهينة نيوز:

خضعت الفنانة نيللي كريم لجراحة خطيرة داخل أحد مستشفيات ولاية بوسطن الأميركية، بحسب ما نشرت عبر حسابها الرسمي بتطبيق "إنستغرام".

وشكرت نيللي عدداً من أطباء المستشفى على إنقاذ حياتها، بحسب وصفها، دون أن توضح طبيعة الجراحة التي خضعت لها، لكنّها نشرت صورة كتب عليها مستشفى ماساتشوستس للعين والأذن.

وتخوض الفنانة نيللي كريم، السباق الدرامي لشهر رمضان المقبل، من خلال مسلسل "النصابين"، الذي تعاقدت عليه أخيراً، للبدء في تصويره فور عودتها من أميركا.

وكان تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد اجتمع مع المنتج جمال العدل رئيس شركة "العدل غروب مالتي ميديا"، منتصف شهر تشرين الثاني الجاري، في شأن الاتفاق على إنتاج مسلسل "النصابين".