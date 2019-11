وسط الخلاف العائلي... برودي جينر يكشف عن اسمه الحقيقي

جهينة نيوز:

قبل برنامج تلفزيون الواقع "Keeping Up With The Kardashians"، كان برودي جينر أشهر عضو في أسرته، وذلك بفضل مشاركته في مسلسل "ذي هيلز" على قناة "أم تي في" الأجنبيّة.

لكن ما لا يعرفه كثيرون عن ابن المتحولة جنسيًّا، كايتلين جينر، هو أنّ اسمه الحقيقي ليس برودي، بل سام.

ويُعرف سام برودي جينر، البالغ من العمر 36 عامًا، باسمه الأوسط برودي، نظراً لتشابهه مع أسماء إخوته: بيرت وبراندون.

ووفقاً لموقع "ديلي ستار"، بدأت مسيرته التلفزيونية الطويلة في برنامج عائلته "أمراء ماليبو" عام 2005 قبل التحاقه ببرنامج "ذي هيلز" عام 2007، والذي استمرّ لمدّة ستة مواسم.

وظهر الـ"دي جي" برودي بإطلالات عدّة في برنامج "Keeping Up With The Kardashians"، علماً أنّ كايتلين كانت متزوجة من كريس جينر.

ويُذكر أنّ الشاب تصدر عناوين الصحف منذ أن شوهدت صديقته السابقة كايتلين كارتر برفقة مايلي سايروس، بعد ارطباتهما لمدّة خمس سنوات.

واعترف برودي أنّه لا يتمتّع بعلاقة جيّدة مع والدته كايتلين، وليس له أي فكرة عمّا تقوم به في البرنامج الذي انضمت اليه أخيرراً