أطباء زرعوا كلية لمريض دون آخر بالخطأ!

جهينة نيوز:

قام أطباء في مستشفى بولاية نيوجيرسي الأمريكية بزرع كلية لمريض دون آخر عن طريق الخطأ بسبب تشابه في الأسماء .

ووفقا لموقع "6abc" الأمريكي خضع مريض يبلغ من العمر 51 عامًا لعملية زرع الكلى وبعد أيام أدرك الأطباء أنهم قد ارتكبوا خطأ حيث كان من المفترض زرع الكلية لشخص آخر، يملك نفس الاسم ونفس العمر.

وبحسب الموقع، أبلغت إدارة المستشفى عن الخطأ المرتكب إلى منظمة زرع الأعضاء وقسم الصحة في نيو جيرسي، كما أصدرت بيانا بعد الحادث، اعترفت فيه إدارة المستشفى بارتكاب الخطأ غير المسبوق، مؤكدة أنها ستتخذ تدابير لمنع حدوث حالات مماثلة في المستقبل.