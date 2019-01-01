مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري في أسواق دمشق

جهينة نيوز:

ضبطت مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق كميات من مادة الجبنة غير صالحة للاستهلاك البشري في مستودع لبيع الأجبان والألبان في منطقة (الاحدى عشرية)، حيث أتلفت دوريات الشؤون الصحية 43 كغ منها، كما تم إتلاف كمية من الفليفلة المصنعة أيضاً غير صالحة للاستهلاك البشري في بعض محلات بيع الأجبان والألبان في الزبلطاني السوق الموازي، إضافة لختم محل لبيع المواد الغذائية بالشمع الأحمر لوجود مواد غذائية لا تحمل بطاقة بيان ولا تاريخ صلاحية ووجود مخلفات فئران في السوق المسقوف بالزبلطاني.

وقامت المديرية حسب صحيفة الثورة بإتلاف 25 كغ من لحم الدجاج المفروم مسبقاً مخالف للتعليمات الصحية في محل فروج في منطقة المزة شيخ سعد، وتم تنظيم ضبط بحق مستودع مخلل في منطقة باب سريجة مخالف يقوم باستخدام براميل ملونة للمواد الغذائية، بالإضافة لوجود فئران.

وكشف مدير الشؤون الصحية في المحافظة دمشق الدكتور شادي خلوف عن تنظيم عدة ضبوط خلال الجولات التي تقوم بها المديرية على الأسواق، لافتاً إلى أنه سيتم إصدار قرار بإغلاق هذه الفعاليات، منوهاً إلى أنه لا تزال عناصر الرقابة الصحية مستمرة في أخذ العينات الغذائية من الأسواق للتأكد من سلامة تلك المواد.