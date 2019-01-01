تركيا ترحل 11 معتقلا فرنسيا من "داعش" مطلع الشهر المقبل

جهينة نيوز:

أعلن وزير الداخلية التركي، سلَيمان صويلو، اليوم الخميس، عن ترحيل 11 مواطنا فرنسيا من تنظيم "داعش" الإرهابي إلى بلادهم مطلع كانون الأول المقبل.

ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قوله اليوم الخميس، إن "تركيا سترحل 11 من مقاتلي تنظيم داعش" الفرنسيين المسجونين لديها في بداية كانون الأول، حيث تمضي أنقرة في تنفيذ برنامج ترحيل تسبب في توتر العلاقات مع بعض حلفائها".

وبدأت تركيا عملية إعادة ارهابيي "داعش" الذين تحتجزهم، مطلع هذا الشهر، حيث أرسلت عدة مشتبه بهم إلى بلدانهم الأصلية على الرغم من مطالبة بعض الدول الأوروبية بمحاكمتهم في البلدان التي ارتكبوا فيها جرائمهم.