كوريا الجنوبية واليابان: إطلاق صاروخ من جهة كوريا الشمالية

جهينة نيوز:

أعلن مكتب هيئة الأركان المشتركة لجيش كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أن "كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير معروف طبيعته".

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن اللجنة " أطلقت كوريا الشمالية قذيفة غير معلومة".

من جانبها نقلت قناة "إن إتش كيه" عن دائرة دائرة الأمن البحري اليابانية قولها: "أطلق ما يفترض أنه صاروخ من جهة كوريا الشمالية".

وأضافت القناة أن عددا من المصادر في وزارة الدفاع أكد هذه المعلومة، كما دعت دائرة الأمن البحري السفن إلى توخي الحذر.

وكان آخر مقذوف أطلقته كوريا الشمالية باتجاه البحر، يوم الاثنين 9 أيلول الماضي، وقالت اليابان وقتها إنهما صاروخين باليستيين.