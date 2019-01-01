مدير كهرباء دمشق: برنامج التقنين على حاله ساعتا قطع و 4 وصل

جهينة نيوز:

صرح مدير كهرباء دمشق هيثم الميلع لـ«الوطن» بأن برنامج التقنين مستمر على حاله، وهو ساعتا قطع مقابل 4 ساعات وصل، نافياً ما يتم تداوله عن تغيير في عدد ساعات التقنين، بحيث يصبح 3 ساعات «قطع» و3 ساعات «وصل» في دمشق، مؤكداً أنه لم تردهم أي تعليمات حتى تاريخه بهذا الخصوص.

وأوضح أن موضوع ساعات التقنين يرتبط بالأحمال على الشبكة الكهربائية، ففي حال كانت الأحمال منخفضة ومريحة للشبكة، فمن الممكن أن يكون التقنين أقل ليلاً، أما إذا كانت الأحمال كبيرة، فيطبق برنامج التقنين كما هو على مدار اليوم.

ولفت الميلع إلى أن الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية له تأثير كبير في موضوع التقنين، لافتاً إلى وجود حملة لمكافحة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية، وهذه الحملة مستمرة على مدار الساعة، وتشمل جميع أحياء مدينة دمشق، مبيناً أن الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية يختلف من منطقة لأخرى، وعدد الضبوط يتفاوت بين منطقة وأخرى.

وأشار إلى أنه مع برودة الطقس خلال موسم الشتاء الحالي زادت الأحمال على الشبكة الكهربائية بنسبة 50 بالمئة.

وكان قد أرجع وزير الكهرباء زهير خربوطلي سبب بدء التقنين الكهربائي إلى زيادة الحمولات والطلب على الطاقة الكهربائية، وذلك في مجلس الشعب، معتبراً أن الوضع الكهربائي مقبول جداً، وخاصة أن فصول الربيع والخريف والصيف مرت بسلاسة.