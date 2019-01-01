الجيش العراقي يشكل خلايا أزمة لضبط الأمن وفرض القانون في المحافظات

جهينة نيوز:

أعلن الجيش العراقي عن تشكيل خلايا أزمة برئاسة المحافظين لضبط الأمن وفرض القانون في المحافظات.

وقالت قيادة العمليات المشتركة بالجيش العراقي في بيان لها إنه "لأهمية ضبط الأمن وفرض القانون في المحافظات وحماية المؤسسات والمصالح العامة والخاصة وحماية المواطنين، تم تشكيل خلايا أزمة برئاسة المحافظين"، بحسب موقع "بغداد اليوم" العراقي.

وتابع البيان: "بحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة تقرر تكليف بعض القيادات العسكرية ليكونوا أعضاء في خلية الأزمة لتتولى القيادة والسيطرة على كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة ولمساعدة المحافظين في أداء مهامهم".

ويشهد العراق منذ مطلع تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 350 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.

وجاء قرار الجيش العراقي غداة هجوم مجموعة من المتظاهرين على مقر القنصلية الإيرانية بمحافظة النجف، وسط البلاد، وأنزلوا العلم الإيراني منها، وإشغال النيران بها.

وأعلن محافظ النجف، لؤي الياسري، في بيان مساء أمس، تعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر الدولة عدا الأمنية، والصحية، والخدمية، وذلك لقطع أكثر الطرق بسب التظاهرات التي تشهدها بعض الشوارع الرئيسية في المحافظة.