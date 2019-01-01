"صنع في سورية ــ 95" باللاذقية الأحد القادم

جهينة نيوز:

بمشاركة أكثر من 100 شركة صناعية وطنية تنطلق يوم الأحد القادم فعاليات مهرجان التسوق الشهري «صنع قي سورية» بدورته 95 الذي تقيمه غرفة صناعة دمشق وريفها في فندق ألمى بمحافظة اللاذقية.

رئيس اللجنة المنظمة وعضو مجلس إدارة الغرفة طلال قلعه جي أوضح للثورة أن المهرجان سيستمر حتى الـ 8 من كانون الأول القادم، منوها إلى انه سيتم تقديم حسومات على العديد من المنتجات على الرغم من ارتفاع سعر صرف الدولار والذي انعكس على أسعار المنتجات المحلية، مؤكداً حرص الغرفة على كسر الأسعار وعدم ربط سعر الصرف بالأسعار المحلية، وذلك من خلال توجيه الشركات تقديم المنتجات للزوار بأسعار مخفضة عن الأسواق للمساهمة في التدخل الإيجابي بالسوق المحلية.

وأضاف أن المهرجان يقدم جوائز قيمة وسحوبات على ميداليات ذهبية مقدمة من الغرفة، والاستمرار بتقديم قسائم شراء مجانية لأسر الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري.