خلال 10 أشهر.. 2.1 مليون عربي وأجنبي زاروا سورية.. و24% الزيادة في السياحة الدينية

جهينة نيوز:

أوضحت المهندسة عهد الزعيم مديرة التخطيط والتعاون الدولي في وزارة السياحة أن حجم القدوم السياحي منذ بداية العام الحالي ولغاية تشرين الأول الماضي بلغ مليونين و100 ألف قادم عربي وأجنبي، منهم زوار اليوم الواحد وجزء منهم أقاموا في الفنادق، ولفتت إلى أن عدد القادمين العرب بلغ مليونا و900 ألف قادم بنسبة زيادة عن نفس الفترة من العام الماضي بلغت 50%، بينما بلغ عدد القادمين الأجانب 180 ألفا قادمين بنسبة زيادة 15%، وهم من جنسيات روسية وأميركية وإيرانية وباكستانية وهندية ولبنانية وأردنية وعراقية وبحرينية.

وبلغ عدد نزلاء الفنادق من العرب والأجانب في الفترة ما بين بداية العام الحالي ولغاية أيلول الماضي 294 ألف نزيل فندقي منهم 220 ألف نزيل عربي بزيادة عن العام الماضي 47%، و74 ألف نزيل أجنبي بزيادة عن العام الماضي 63%، كما بلغ عدد الليالي الفندقية للنزلاء العرب والأجانب مليونا و200 ألف ليلة فندقية بزيادة عن نفس الفترة من العام الماضي 48% للنزلاء العرب، و32% للنزلاء الأجانب.

وفيما يتعلق بالسياحة الدينية أوضحت مديرة التخطيط بالوزارة نقلا عن صحيفة الثورة أن الفترة ما بين بداية العام الحالي ولغاية تشرين الأول الماضي شهدت زيادة بنسبة القادمين بغرض السياحة الدينية بمعدل 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ عدد زوار السياحة الدينية 212 ألف زائر، قضوا قرابة مليون و215 ألف ليلة سياحية بزيادة عن العام الماضي بلغت 23% ومعظمهم من جنسيات عراقية وهندية وبحرينية وإيرانية وكويتية حيث تمتد مدة الإقامة ما بين 3 إلى 5 أيام لكل زائر.

كما بلغ عدد النزلاء السوريين في الفنادق منذ بداية العام ولغاية أيلول الماضي 817 ألف نزيل، وبلغ عدد الليالي الفندقية مليونا و683 ألف ليلة، ومعظمها كانت في دمشق وحلب وطرطوس واللاذقية وباقي المحافظات.