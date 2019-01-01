نائب موراليس يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية في بوليفيا

جهينة نيوز

أعلن أندرونيكوس رودريغيز نائب رئيس بوليفيا المستقيل إيفو موراليس، أنه مستعد لخوض الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وقال لوكالة "سبوتنيك": "إذا دعمتني هيئات الإدارة الوطنية (الحزب اليساري لحركة إيفو موراليس) وحظيت بموافقة الرئيس إيفو، فلن يكون أمامي خيار آخر ، لكن هذه لحظة صعبة للغاية وستكون المسؤولية عالية جدًا".

واندلعت موجة احتجاجات تنديدا بإعادة انتخاب موراليس المثيرة للجدل لولاية رابعة بعد انتخابات 20 تشرين الأول بفارق ضئيل عن منافسه كارلوس ميسا.

هذا وأعلن الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، في الـ 10 من تشرين الثاني استقالته. وجاءت استقالة الرئيس البوليفي ، على خلفية ضغوط من المعارضة ودعوات من الجيش واستجابة لموجة احتجاجات اجتاحت الشارع البوليفي الذي عارض نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي منحت موراليس ولاية رابعة.