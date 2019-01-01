أبراج الخميس 28 تشرين ثاني مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ٢٨/ ١١: يحتل مرتبة من الحرية والنظام، يكره القيود على قدر ما يكره الفوضى، هو متعاون مع الغير ضمن اسلوب حياتي منظم وواضح، يبحث عن مغامرات في حياته، مغامراته يعيشها من خلال قراءته أو حتى افلام او من الحركة، دائماً يعيد نظره بالعلاقات القديمة، دائماً عنده انتقال جغرافي او عملي في حياته، ويمكن السنة تحمل له عقارات وممتلكات واعادة حسابات وعنصر مفاجئة مع الحذر، احتمال سفر ويمكن ان تكون السنة فيها تجدد على علاقات جديدة، يوجد مساعدة من شخص في اندفاع ورغبة واستفادة من فرص وللبعض انتبه من التغيرات الاعتباطية

الحمل: تتحسن الاجواء تحصد تأييد وخاصةً في حركة اتصالات وارتباطات، بانتقال القمر للجدي تطورات ايجابية على صعيد خيارات خاصة، تعبر عن نفسك دعوات ولقاءات، عمل جديد ومسؤوليات تزيد من مسؤولياتك الاجتماعية، اضطرابات ونزاعات يسببها احد ما لك، انتبه على اموالك

الثور: نهار مشجع يحفزك على خوض مجالات جديدة وصعبة ومعقدة قد تكون من خلال عمل تجاري او عملية تخص رواتب او ادخار او ضرائب او فواتير، بانتقال القمر للجدي تغييرات ومفاجآت في مجالك المهني، فرص تأتي بشكل غير منتظر، تطل على بعض الافكار الاعلانية، تستقبل زوار، اوراق اندفاع حماسة، تغيير نمط سريع، انتبه لتوازنك

الجوزاء: يحمل لك نهارك جدال وتأزم وتجد نفسك في ورطة تندم عليها لاحقاً، انتبه من الفعل وردات الفعل، لا تأخذ قرارات، تجنب السرعة العشوائية انتبه من غيرة الشريك ، بانتقال القمر لاجدي تتوضح بعض الامور تشرح بعض الامور وتبتعد عن الانفعالات، تتحقق من مساعدة اصدقاء ذوي نفوذ، يزيد التعامل بالامور المالية، مساء وضعك افضل

السرطان: انتبه عمل كثير وتعاون وتضامن مع محيطك، تنه اعمالك الكثير وانتبه لصحتك، بانتقال القم للجدي يحمل لك نهارك جدال وتأزم وتجد نفسك في ورطة تندم عليها لاحقاً، انتبه من الفعل وردات الفعل، لا تأخذ قرارات، تجنب السرعة العشوائية انتبه من غيرة الشريك

الاسد: يوم ايجابي تتمتع بروح رياضية وعندك فرح لأبسط الأمور ويتطور نهارك بوئام حتى تتنفس صعداء يوم مناسب لتصحح أخطاء وتعود على بعض القرارات الغير حكيمة، وجرب أن تتحالف مع الأقوياء، بانتقال القمر للجدي يومان قادمان فيهما تعاون مع المحيط، تنه مشاغلك ومهماتك المطلوبة، انتبه لصحتك وخاصة انك تطلع على حقائق كانت غائبة عنك

العذراء: تتداخل شؤونك الماضية، خيبات امل في العائلة، نقاشات حاجات ملحة في محيطك العائلي، بانتقال القمر للجدي تتمتع بالروح الرياضية وتفرح لابسط الامور، تتنفس بوئام، تتحالف مع الاقوياء، نهارك خير وبركة حتى تحدد مسار ضروري في حياتك

الميزان: على صعيد فكر ونشاط وحركة وسفرة قصيرة ولا يخلو من فرص جديدة أو جيدة تخدم مساراتك ويزداد سهرك واتصالاتك واستقبال زوار ودخول بأجواء مفرحة للقلب جيد للتحضيرات بانتقال القمر للجدي تتداخل النقاشات وامورك تصبح امور عائلية، تتكيف مع الاجواء وتصبح متشنجة، قصة قريبة بحياتك الخاصة، انزعاجات مع العاىلة خفف الاحتكاك معها

العقرب: ترفع معنوياتك وبعدها تجد تيسير للأمور تعمل على مسألة الصراحة دون جرح الاصدقاء، يوم يوجد فيه مصادفات تحمل لك اخبار جيدة ومكاسب مادية تضع برنامج المصاريف لتزيد من رصيدك النهائي احتمال للبعض تنشغل وامور مالية بسبب اعطال متراكمة وللبعض مكسب، بانتقال القمر لبرج الجدي وضعك افضل، اقتراح، سفر قصير يساعدك على ايجاد عملك

القوس: اليوم اجتزت عتبة الامتحانات الفلكية وبإمكانك القمر ببرجك تتابع بعض جهودك والتحركات التي عملت عليها سابقاً، أكد عليها اليوم وتحرز تقدم تستعيد الحيوية وتأخذ قرار وتحدد توجهك وتسمع جواب أو تحصل على مرادك وتقوم بخطوة جديدة تناسبك على صعيد شكل، القمر بالجدي بعد الظهر قد يفتح لك مجال للمال

الجدي: يحمل لك هذا النهار بعض التحديات، احتمال حوادث عابرة، اليوم طباعك متقلبة لدرجة الغضب والاستفزاز، لايوجد حماية فلكية لا تعرض نفسك لمهب الريح، جرب ان تسترخي وعليك أن تبدأ بأي مشروع اليوم تأخير اذاً ألغي بعض مواعيدك، بانتقال القمر لبرجك تضع النقاط على الحروف وعلاقات جديدة وخطى سريعة للامام

الدلو: أصدقاء حولك، اتصالاتك مثمرة، تلعب الصداقات دور مهم بانجاز مشاريعك، تلتقي مع الاصدقاء ضمن دعوة وتجلس على طاولة حوار، بوصول القمر للجدي مساء، انتبه للتفاصيل، تعيد بعض القرارات، راجع حساباتك، تتداخل امورك العاىلية والشخصية والمهنية، ركز على الافكار جيدا لتحصد فيما بعد

الحوت: اليوم لا يحتاج نهارك لأي تسرع أو مغامرة بل يحتاج لتفكير وتروي قبل البدء بأي خطوة جديدة وخاصةً اليوم تركز على اعمالك وتعرف من يجتهد ويحصد تعبه وانتبه، تكثر الأصابع التي تشير لك، بانتقال القمر لبرج الجدي اجواء عائلية وتواصل، امور تتعلق بالصداقات، دور مهم لتلتقي بالاصدقاء ضمن دعوة غداء او عشاء