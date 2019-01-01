الاحتلال التركي ومرتزقته يواصلون اعتداءاتهم وضغطهم على الأهالي لتهجيرهم وإحلال الإرهابيين وعائلاتهم مكانهم

جهينة نيوز:

تواصل قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية يومياً جرائمها بحق الأهالي في البلدات والقرى التي احتلها بريف الحسكة الشمالي الغربي حيث تقوم باختطاف الشباب لابتزاز ذويهم وسرقة ممتلكات الأهالي لدفعهم إلى ترك منازلهم بهدف إحلال المجموعات الإرهابية وأسرهم في مناطقهم في خطوة تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة.

مصادر أهلية وإعلامية أكدت أن التنظيمات الإرهابية التي تعمل بإمرة قوات الاحتلال التركي اختطفت خلال الساعات الماضية عشرات المدنيين بينهم كهول من أبناء مدينة رأس العين والقرى المجاورة عند حاجز أقامه الإرهابيون عند قرية تل حلف 2 كم عن المدينة.

وذكر أهالي المختطفين أن أبناءهم تعرضوا للضرب والتعذيب قبل اقتيادهم إلى سجن أقامه الإرهابيون في مركز حبوب قرية السفح 13 كم عن المدينة لافتين إلى أن أحد المواطنين من قرية المباركية 16كم شرق مدينة رأس العين دفع حوالي 3ر1 مليون ليرة لإرهابيي ما يسمى”فرقة الحمزة” مقابل الإفراج عن أولاده ولم يتم الإفراج عنهم.

واختطف مرتزقة أردوغان قبل ذلك مدنيين من القرى والمناطق التي احتلوها وخاصة في قرى عنيق الهوى وأم حرملة والحمامات والحكمية وعدد من القرى الواقعة على طريق السفح- رأس العين وطالبت بفدية مالية مقابل إطلاق سراحهم كما حصل مع مختار قرية عنيق الهوى حيث اختطفه الإرهابيون وطالبوا بفدية للإفراج عنه.

وتضيق قوات الاحتلال على الأهالي من خلال سرقة محولات الكهرباء وأعمدة الشبكة الواصلة بين القرى والبلدات ونقلها الى تركيا وتخريب الطرق بين البلدات لدفع الأهالي إلى مغادرة منازلهم.

وعلى مدى الأيام الماضية أفادت مصادر أهلية بإدخال قوات الاحتلال التركي عشرات العائلات قادمة من الأراضي التركية إلى مدينة رأس العين وأسكنتهم في منازل المواطنين المستولى عليها من الإرهابيين إضافة إلى سرقة ومصادرة البذار الخاصة بالموسم الشتوي من الفلاحين والمزارعين وسرقة المنازل وفرض مبالغ مالية على المزارعين في المنطقة ومنع كثير من الأهالي من العودة إلى المدينة وريفها.

وفي إطار عملية التتريك ذكرت مصادر أهلية إن قوات الاحتلال التركي نصبت مجموعة من الأبراج لشركات اتصال تركية ورفعت أعلاماً تركية على المقرات والدوائر الحكومية بعد أن استولى عليها المرتزقة الإرهابيون.

ومنذ بداية عدوانها على الأراضي السورية في تشرين الأول الماضي تسببت قوات الاحتلال التركي بتهجير نحو 20 ألف عائلة سورية عن منازلها في المناطق الحدودية التي احتلتها في ريف الحسكة الشمالي الغربي.