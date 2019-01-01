ما هي علاقة الاسرى الذين سيفرج عنهم تحالف العدوان السعودي بإتفاق استوكهولم.؟

الخميس, 28 تشرين الثاني 2019 الساعة 00:35 | سياسة, عربي

ما هي علاقة الاسرى الذين سيفرج عنهم تحالف العدوان السعودي بإتفاق استوكهولم.؟

جهينة نيوز:

أكد عضو المجلس السياسي الاعلى في اليمن محمد علي الحوثي أن تحالف العدوان الامريكي السعودي الاماراتي سيفرج عن 200 اسير يمني و ستصل الدفعة الأولى منهم الى اليمن يوم غد صباحاً.

و كتب الحوثي على صفحته على تويتر "سيتم وصول أول دفعة من الأسرى ٢٠٠ الذي تم الإعلان عنها من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه يوم غدا صباحا"

و أضاف القيادي اليمني "وعليه ندعو كل من يستطيع الذهاب للاستقبال التواجد ال١١عشر ظهرا امام المطار

كمانكرر الدعوة لتحالف العدوان بإيقاف تعذيب الأسرى ونسأل الله أن يفرج عنهم بقوته"

و في تغريدة ثانية تمنى الحوثي ان يكون الاسرى المفرج عنهم هم من شملتهم مفاوضات استوكهولم و كتب على تويتر"نأمل أن تكون القوائم المسلمة بكشوفات ال٢٠٠ هي ممن شملتهم مفاوضات استكهولم وليس أشخاص مسجونين على قضايا شخصية بسبب مخالفات في الاقامة أو أي شيء آخر , كما تم الإفراج عن البعض في سنوات سابقة لحالات اشتباه أو قضايا شخصيه".


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا