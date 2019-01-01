ما هي علاقة الاسرى الذين سيفرج عنهم تحالف العدوان السعودي بإتفاق استوكهولم.؟

جهينة نيوز:

أكد عضو المجلس السياسي الاعلى في اليمن محمد علي الحوثي أن تحالف العدوان الامريكي السعودي الاماراتي سيفرج عن 200 اسير يمني و ستصل الدفعة الأولى منهم الى اليمن يوم غد صباحاً.

و كتب الحوثي على صفحته على تويتر "سيتم وصول أول دفعة من الأسرى ٢٠٠ الذي تم الإعلان عنها من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه يوم غدا صباحا"

و أضاف القيادي اليمني "وعليه ندعو كل من يستطيع الذهاب للاستقبال التواجد ال١١عشر ظهرا امام المطار

كمانكرر الدعوة لتحالف العدوان بإيقاف تعذيب الأسرى ونسأل الله أن يفرج عنهم بقوته"

و في تغريدة ثانية تمنى الحوثي ان يكون الاسرى المفرج عنهم هم من شملتهم مفاوضات استوكهولم و كتب على تويتر"نأمل أن تكون القوائم المسلمة بكشوفات ال٢٠٠ هي ممن شملتهم مفاوضات استكهولم وليس أشخاص مسجونين على قضايا شخصية بسبب مخالفات في الاقامة أو أي شيء آخر , كما تم الإفراج عن البعض في سنوات سابقة لحالات اشتباه أو قضايا شخصيه".