انه ليس زمن التطبيع .. لاعب أردني ينسحب من بطولة عالمية رفضا للتطبيع

جهينة نيوز:

رفض اللاعب الأردني محمد عيد مواجهة لاعب يمثل كيان الاحتلال الاسرائيلي في بطولة العالم للكيك بوكسينغ، والتي أقيمت مؤخرا في تركيا التي تربطها علاقات جيدة مع كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وفضل البطل الاردني الانسحاب من البطولة على التطبيع و ملاقاة اللاعب الإسرائيلي في البطولة.

وكتب اللاعب الأردني على صفحته بفيسبوك "بعد تدريب متواصل لعدة أشهر مع المنتخب الأردني وبعد الوصول إلى أنطاليا للمشاركة في بطولة العالم للكيك بوكيسنغ، جاءت قرعتي مع لاعب الكيان الصهيوني فقررت عدم المشاركة إذ أن الوطن مبدأ والمبادئ لا تسقط".

وأضاف : "كان من السهل علي أن أتنحى عن حلم الفوز بالبطولة على أن أقف بمواجهة الإسرائيلي على الرغم كنت على استعداد كامل للحصول على ذهبية العالم وبكل قوة.. حيث إنني لن أُنزل نفسي إلى منزلة لا تليق بي ولا ببلدي الأردن الحبيب".

ومن جانبه، حيا تجمع "اتحرك لمقاومة التطبيع"، لاعب الكيك بوكسينغ الأردني محمد عيد على قراره برفض اللعب مع إسرائيلي ضمن البطولة التي أقيمت مؤخرا في تركيا.