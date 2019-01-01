بعد ستون عاماً ... سماحة السيد حسن نصر الله يشغل مواقع التواصل الاجتماعي

الأربعاء, 27 تشرين الثاني 2019 الساعة 20:35 | سياسة, عربي

بعد ستون عاماً ... سماحة السيد حسن نصر الله يشغل مواقع التواصل الاجتماعي

جهينة نيوز:

تقدم ترند #رسالة_للسيد_بميلاده موقع تويتر حيث شغل ميلاد سماحة السيد حسن نصر الله الذي يصادف يوم غد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي و كتب آلاف الناشطين رسائل لسيد المقاومة تعبر عن الاعتزاز بسماحته من الدول العربية و بشكل خاص فلسطين و اليمن و لبنان و سورية, و من بين رسائل الناشطين إختارت جهينة نيوز رسالة نجل سماحته السيد جواد نصر الله الذي كتب على صفحته البديلة على تويتر:

يا أبي

ستون حباً صاروا

ليتنا نعود الى أول الخط.

لتبقى شباباً

او افديك بماء قلبي ،

اصبغ به شيبك الابيض كالحناء ،

اني اشتاق ان اراك كما كنت.

أمقتُ القهر اذا ألمَّ بقلبك،

لا يليق بك الا الحب .

كل نفس ونحن -معك نعيش برئتك- بخير

#ياخد_من_عمري_ويعطيك

#رسالة_للسيد_بميلاده

و يذكر ان المعلومات المنشورة على ويكبيديا الامريكية تقول ان ميلاد السيد حسن نصر الله في شهر اب و لكن في الحقيقة ميلاد سماحته في 28 -11-1959 و يوم غد يكون قد أصبح عمره 60 عاماً و بدورنا نهنيء سماحة السيد حسن نصر الله و جمهور المقاومة متمنين له طول العمر.


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