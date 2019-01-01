موسكو: واشنطن فشلت في حربها ضد الحكومة الشرعية في فنزويلا

جهينة نيوز:

أكد رئيس قسم أمريكا اللاتينية في وزارة الخارجية الروسية ألكسندر شيتينين أن واشنطن فشلت في حربها ضد الحكومة الشرعية في فنزويلا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن شيتينين قوله في نادي “فالداي” الدولي للحوار “فشلت سياسة الخنق بالعقوبات وفشلت الحرب الخاطفة ضد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو في فنزويلا”.

وتواجه فنزويلا تدخلات أمريكية في شؤونها الداخلية في محاولة لزعزعة استقرارها عبر تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية ودعم القوى اليمينية في محاولات مستميتة لإحياء مخططات واشنطن للهيمنة على هذا البلد بينما تؤكد روسيا رفضها لأي تدخل عسكري أمريكي في فنزويلا.