العقاري: بدء استلام 100 صراف جديد لتوسيع الخدمة وخفض تكاليف الصيانة

جهينة نيوز:

أكد المدير العام للمصرف العقاري الدكتور مدين علي أن المصرف بدأ باستلام الصرافات الجديدة من الشركة الموردة البالغة 100 صراف جديد بناء على العقد الموقع معها مبينا أنه تم استلام عدد من الصرافات وسيتم تركيبها تباعا خلال عشرة أيام من فترة الاستلام النهائي.

وفي تصريح لسانا أوضح علي أن الصرافات القديمة المتهالكة لدى المصرف وفروعه تكلف أجور صيانة عالية لافتا إلى أن المرحلة الأولى في التركيب تتضمن الصالة بالإدارة العامة للمصرف وفرعي العقاري بالصالحية والتعاوني مؤكدا أنه تمت مراسلة جميع الجهات الحكومية في دمشق وريفها لتأمين صالات لتركيب الصرافات وبانتظار ردها.

ولفت علي إلى الطاقة الاستيعابية الكبيرة للصرافات الجديدة من أوراق نقدية وسرعتها مقارنة بالصرافات القديمة موضحا أن كل صراف يستوعب نحو 14 ألف ورقة نقدية بزيادة عن الصرافات القديمة تعادل الضعف تقريبا مشيرا إلى أن عدد الموطنين رواتبهم في المصرف يبلغ أكثر من 500 ألف متعامل وقيمة الرواتب الشهرية التي يسلمها المصرف تبلغ نحو 16 مليار ليرة.

بدوره أشار مدير المعلوماتية في العقاري مجد سلوم إلى أن عقد توريد الصرافات لصالح العقاري يتضمن بند صيانة مجانية مع قطع التبديل لمدة عامين بعد التركيب ومن شأن هذا تخفيف التكاليف والأعباء الفنية والمالية على المصرف مبينا أن عدد الصرافات الجدارية 50 صرافا والصرافات اللوبي 50 صرافا مناصفة.

ولفت سلوم إلى أنه سيتم تركيب الصرافات الجديدة حسب الحاجة وتوفر الصالات تباعا وهي تحل جزءا من مشكلة الصرافات القديمة علما أن الصرافات الجديدة من ماركة “جي آر جي” العالمية.

وحصلت سانا على الاقتراحات المبدئية من قبل المصرف لتركيب الصرافات بالفروع والمكاتب التابعة للمصرف وهي..”7 صرافات جدارية و3 لوبي في مدينة اللاذقية و5 جدارية و3 لوبي في مدينة طرطوس و1 جداري و1 لوبي في مدينة بانياس و3 جدارية و3 لوبي في مدينة جبلة و10 لوبي و11 جداري في دمشق و2 لوبي في محافظة حمص و4 جدارية و1 لوبي في محافظة حماة و2 جدارية في مدينة درعا أما في ريف دمشق فعلى سبيل المثال في جرمانا 3 أو4 جدارية حسب الامكانية وفي مدينة حلب 3 جدارية إذا تم تأهيل فرع باب جنين”.