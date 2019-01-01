جامعة دمشق تعلن شروط مفاضلة دبلوم التأهيل التربوي للتعليم المفتوح والموازي

جهينة نيوز

أعلنت جامعة دمشق اليوم شروط وإجراءات التقدم إلى مفاضلة دبلوم التأهيل التربوي “التعليم المفتوح والموازي” في كلية التربية للعام الدراسي 2019-2020.

وأشارت الجامعة في إعلان لها اليوم إلى ضرورة أن يكون الطالب حاصلا من إحدى الجامعات السورية على درجة الإجازة في أحد الاختصاصات المطلوبة أو على درجة معادلة من كلية أو معهد عال معترف بهما من مجلس جامعة دمشق.

وسمحت الجامعة للطلاب المتخرجين بنتيجة امتحانات الدورة الإضافية من العام الدراسي 2018- 2019 التقدم لهذه المفاضلة مبينة أن الطلاب الذين يحملون شهادات جامعية غير سورية لا يعدون مقبولين ما لم تتم معادلة شهاداتهم وعلى الطلاب الراغبين بالتقدم للمفاضلة منهم تسديد مبلغ قدره 25 ألف دولار أمريكي سلفة على الرسوم الجامعية وترد هذه السلفة في حال عدم القبول ولا تعاد السلفة لمن قبل في المفاضلة واستنكف.

وتضمن إعلان الجامعة الأعداد المقترح قبولها في الاختصاصات المطلوبة وهي 15 طالبا في كل من الفلسفة والعلوم السياسية والفنون الجميلة وعلم النفس والإرشاد النفسي والمناهج وتقنيات التعليم والتخطيط والإدارة التربوية والتربية الخاصة و20 طالبا في كل من علم الاجتماع والجغرافيا والتاريخ والكيمياء وعلم الحياة و30 طالبا في كل من اللغة العربية واللغة الانكليزية.

كما حددت الجامعة العدد المطلوب في اختصاصات رياض الأطفال 50 ومعلم الصف 45 والرياضيات 35 و10 طلاب في كل من اللغة الروسية والتربية الرياضية والتخطيط والإدارة التربوية والشريعة واللاهوت والتربية الموسيقية.

وأشارت الجامعة إلى أن تقديم طلبات المفاضلة تبدأ اعتبارا من اليوم ولغاية الخامس من شهر كانون الأول القادم.