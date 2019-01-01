أردوغان يؤكد لعبد المهدي أهمية فرض النظام والتعاون لمكافحة الإرهاب

الأربعاء, 27 تشرين الثاني 2019 الساعة 16:03 | سياسة, عالمي

أردوغان يؤكد لعبد المهدي أهمية فرض النظام والتعاون لمكافحة الإرهاب

جهينة نيوز

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أهمية فرض النظام في العراق في ظل الاحتجاجات الدائرة ضد الحكومة، فضلا عن أهمية تعاون البلدين في مكافحة الإرهاب.

وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي أن الأخير تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي اليوم الأربعاء أعرب فيه أردوغان عن "دعمه لجهود الحكومة في الاستجابة لمطالب المتظاهرين".

وأشاد أردوغان بـ "الحكمة والصبر في أسلوب الحكومة في التعامل مع هذه الأحداث"، مؤكدا "أهمية فرض النظام والقانون والاستماع لمطالب الشعب العراقي"، وذلك بحسب قناة "السومرية نيوز".

من جانبه أكد رئيس الوزراء العراقي "اعتزازه بالعلاقات مع تركيا، وبالرغبة المشتركة لتطويرها، وأهمية التعاون المشترك لتحقيق الاستقرار ومواجهة الإرهاب".

ويشهد العراق منذ مطلع تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.


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