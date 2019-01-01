رقم قياسي جديد سيحطمه ميسي اليوم بانطلاق صافرة الحكم

جهينة نيوز

بمجرد انطلاق صافرة الحكم مساء اليوم في بداية مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند ستسجل المباراة رقم 700 لأسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي.

و لعب البرغوث الأرجنتيني 699 مباراة بقميص برشلونة في جميع البطولات منذ مشاركته الأولى يوم 16 تشرين الأول 2004، تحت قيادة المدرب فرانك ريكارد بعمر 17 عامًا، سجل خلالها 612 هدفا، وأدهش العالم بملايين اللقطات الفنية المذهلة التي من المرجع أن لا تتكرر على المدى المنظور.

وخاض البرغوث 139 لقاء في دوري أبطال أوروبا مسجلًا 113 هدفًا وصانعًا لـ 30 أخرى ومحققًا لـ 82 انتصارًا، وشارك في 460 مباراة في الدوري الإسباني مسجلًا 427 هدفًا وصانعًا لـ 174 أخرى، وفي كأس الملك لعب 73 مواجهة وسجل 51 هدفًا وصنع 34.

ويعد تشافي هيرنانديز أكثر من لعب بقميص برشلونة بواقع 767 مباراة وقد يتمكن ميسي من تجاوزه حل استمر لنهاية عقده في 2021.