سامية الجزائري تنضم لأسرة مسلسل بروكار بعد إنهاء تصوير دورها في حارس القدس

جهينة نيوز:

بعد غيابها لسنوات عن الأعمال الدرامية عادت الفنانة سامية الجزائري هذا العام لتأخذ نصيبها من الأدوار التي تستحقها كفنانة شغلت شاشات التلفزيون لكثير من المسلسلات الدرامية والكوميدية إضافة لكثير من الأعمال السينمائية الكبيرة

وقد صورت الفنانة سامية الجزائري مشاهدها في مسلسل حارس القدس الذي تم تصويره في حلب عن حياة المطران كابوتشي وتلعب فيه دور والدة المطران في المرحلة المتقدمة من العمر وسيكون لها أثر كبير على حياة ابنها في العمل الدرامي الذي سيعرض في بداية العام المقبل وهو من تأليف حسن يوسف

واليوم تم الإعلان عن انضمامها لقائمة أبطال مسلسل بروكار إنتاج شركة قبنض للإنتاج الفني

وتأليف الكاتب سمير هزيم وإخراج محمد زهير رجب ويروي قصة النسيج السوري البروكار ومحاولى احد الفرنسين نقل صناعته الى فرنسا أيام الاحتلال الفرنسي